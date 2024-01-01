Реабилитационный центр Троицкий

Реабилитационный центр 'Троицкий' приходит на помощь в таких сложных ситуациях как алкоголизма, наркомания и игромания. Более 14 лет мы успешно помогаем людям справиться с зависимостью и вернуться к нормальной жизни. Наш опыт и забота о каждом пациенте делают нас одним из самых надежных и эффективных центров реабилитации. Если вы ищете поддержку и путь к выздоровлению, обратитесь к нам - мы всегда готовы помочь.





Первый шаг к здоровой жизни

Очень важно для эффективного лечения наркомании и алкоголизма именно осознание проблемы. Иногда больной может сделать это самостоятельно и осознанно пойти лечиться, но в большинстве случаев для этого приходится хорошо поработать психологам, а иногда и психотерапевтам. Наш реабилитационный центр для зависимых имеет в штате опытных дипломированных и сертифицированных специалистов, которые легко могут найти подход к любому пациенту. Мы с 2007 года принимаем на стационарное лечение тех, кому важно вернуться к полноценной жизни.Основой нашего лечения для жителей Украины является всемирно известная эффективная методика «12 шагов». Это Миннесотская модель, которую используют многие клиники как нашего государства, так и всего Мира. Помимо этого, наши высококвалифицированные доктора применяют в процессе реабилитации следующие методы терапии:

когнитивную;

арт-терапию;

поведенческую;

гештальт-терапию.

В процессе лечения наш центр помощи зависимым проводит:

групповые и индивидуальные тренинги;видео лекции;

семейное консультирование;



информационные лекции;

социальные и психологические тренинги;

культурно-массовые мероприятия;

спикерские занятия.

После прохождения основного курса наши специалисты помогают разработать программу трезвости, и при необходимости оказывают поддержку в виде после реабилитационного консультирования.





Процесс лечения

Вся окружающая территория утопает в зелени, ведь прогулки тоже играют очень важную роль в проведении лечения.Весь реабилитационный процесс разделён на этапы. Это позволяет подойти к проблеме комплексно, и максимально эффективно добиться результата, а в последствие закрепить его. Всего существует 4 этапа: