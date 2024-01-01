Работаем 24/7(095)5221573 (098)2584169
RU / UA
- Лечение наркомании
- Лечение алкоголизма
- Лечение игромании
- Наши услуги
- Программа реабилитации
- Наши специалисты
- О центре
Комплексное профессиональное лечение зависимых людей в Украине.
Нерелигиозная 12 шаговая программа для зависимых!
Мы команда единомышленников - психологов, наркологов, консультантов по химической зависимости, которые собрались вместе с целью донести Вам объективную, правдивую информацию о алкоголизме, наркомании и о способах их лечения в Киеве и Украине. Мы готовы помочь любому желающему преодолеть проблему зависимости, научить жить зависимого человека не прибегая к саморазрушающему поведению, стать счастливыми, полноценными и гармоничными людьми. Программа нашего центра это миннесотская программа реабилитации "12 Шагов". Мы знаем как и можем научить любого зависимого радоваться жизни не прибегая к наркотикам и алкоголю. Дайте себе шанс, главное это желание!
Реабилитационный центр для наркоманов и алкоголиков "Троицкий" в Киеве работает по миннесотской программе реабилитации "12 Шагов" Мы открыты к сотрудничеству и всегда стараемся налаживать контакты с подобными реабилитационными центрами в Украине и за ее пределами.
Мы всегда готовы поделится опытом нашей работы с аналогичными клиниками для зависимых и с удовольствием примем чужой опыт для нашей работы.
© 2007-2024 Реабилитационный центр для наркоманов и алкоголиков "Троицкий" г.Киев
Лечение подросткового алкоголизма
Лечение наркомании и подростков
Лечение от амфетаминовой зависимости
Лечение зависимости от марихуаны
Как лечить метадоновую зависимость
Как формируется зависимость от наркотиков и алкоголя
Важность ресоциализации при избавлении от зависимости