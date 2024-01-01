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Реабилитационный центр для наркоманов и алкоголиков в Киеве «Троицкий»

Комплексное профессиональное лечение зависимых людей в Украине.
Нерелигиозная 12 шаговая программа для зависимых!

Реабилитационный центр Троицкий
Реабилитационный центр 'Троицкий' приходит на помощь в таких сложных ситуациях как алкоголизма, наркомания и игромания. Более 14 лет мы успешно помогаем людям справиться с зависимостью и вернуться к нормальной жизни. Наш опыт и забота о каждом пациенте делают нас одним из самых надежных и эффективных центров реабилитации. Если вы ищете поддержку и путь к выздоровлению, обратитесь к нам - мы всегда готовы помочь.

Первый шаг к здоровой жизни

Очень важно для эффективного лечения наркомании и алкоголизма именно осознание проблемы. Иногда больной может сделать это самостоятельно и осознанно пойти лечиться, но в большинстве случаев для этого приходится хорошо поработать психологам, а иногда и психотерапевтам. Наш реабилитационный центр для зависимых имеет в штате опытных дипломированных и сертифицированных специалистов, которые легко могут найти подход к любому пациенту. Мы с 2007 года принимаем на стационарное лечение тех, кому важно вернуться к полноценной жизни.
Основой нашего лечения для жителей Украины является всемирно известная эффективная методика «12 шагов». Это Миннесотская модель, которую используют многие клиники как нашего государства, так и всего Мира. Помимо этого, наши высококвалифицированные доктора применяют в процессе реабилитации следующие методы терапии:

  • когнитивную;
  • арт-терапию;
  • поведенческую;
  • гештальт-терапию.

    • В процессе лечения наш центр помощи зависимым проводит:

  • групповые и индивидуальные тренинги;видео лекции;
  • семейное консультирование;
  • информационные лекции;
  • социальные и психологические тренинги;
  • культурно-массовые мероприятия;
  • спикерские занятия.

    • После прохождения основного курса наши специалисты помогают разработать программу трезвости, и при необходимости оказывают поддержку в виде после реабилитационного консультирования. 


    Процесс лечения

    Вся окружающая территория утопает в зелени, ведь прогулки тоже играют очень важную роль в проведении лечения.
    Весь реабилитационный процесс разделён на этапы. Это позволяет подойти к проблеме комплексно, и максимально эффективно добиться результата, а в последствие закрепить его. Всего существует 4 этапа:

    1. Подготовительный – консультирование, детоксикация медицинскими средствами, мотивация.
    2. Основной – стационарное пребывание в центре, в момент которого проводятся тренинги, семинары, психологические мероприятия.
    3. Адаптация к трезвой жизни – это уже амбулаторное лечение, во время которого пациент находится дома, но ещё продолжает посещать реабилитационный центр.
    4. Поддержка трезвости – проводится индивидуальное консультирование, уже выздоровевший человек пытается в этот момент жить полноценной жизнью, но ещё участвует в мероприятиях центра и посещает группу взаимопомощи.

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    Наши специалисты


    Лепеха Олег Борисович
    Практический психолог. Гештальт-терапевт. Руководитель терапевтического процесса
    Заика Вячеслав Александрович
    Врач нарколог, высшей категории
    Ярандин Сергей Андреевич
    Консультант по химмическим зависимостям
    Голубенко Татьяна Васильевна
    Психолог
    Наши специалисты
    Что мы предлагаем?
    Эффективная и проверенная программа лечения наркомании и алкоголизма в Киеве
    Программа реабилитации
    Стационар и лечение наркомании и алкогализма в Киеве
    Круглосуточный стационар
    Комфортное 24/7 стационарное отделение для нарко и алко-зависимых
    Дневной стационар в Киеве
    Дневной стационар
    Дневное стационарное отделение для наркоманов и алкоголиков
    Детоксикация наркозависимых
    Детоксикация
    Снятие ломки и вывод из запоя - помощь в выборе программы детоксикации для зависимых
    Психолог для зависимых в реабилитационном центре
    Психолог
    Ежедневная помощь квалифицированного психолога центра доступна для каждого клиента
    Помощь родителям наркозависимых
    Созависимость
    Регулярные занятия для родителей, постоянные консультации родственников наших клиентов
    Регулярная консультация психотерапевта
    Консультации
    Ежемесячные обязательные консультации с личным психотерапевтом каждого клиента нашего центра
    Адаптация для наркозависимых и лакозависимых
    Адаптация и ресоциализация
    Специальная программа по освоению навыков жизни в социуме для всех клинтов нашего центра
    Посещение групп АН и АА
    Группы самопомощи
    Постоянные групповые занятия в центре и посещение групп самопомощи по типу АА и АН

    Комплексная программа реабилитации для наркоманов и алкоголиков в Киеве


    Мы команда единомышленников - психологов, наркологов, консультантов по химической зависимости, которые собрались вместе с целью донести Вам объективную, правдивую информацию о алкоголизме, наркомании и о способах их лечения в Киеве и Украине. Мы готовы помочь любому желающему преодолеть проблему зависимости, научить жить зависимого человека не прибегая к саморазрушающему поведению, стать счастливыми, полноценными и гармоничными людьми. Программа нашего центра это миннесотская программа реабилитации "12 Шагов". Мы знаем как и можем научить любого зависимого радоваться жизни не прибегая к наркотикам и алкоголю. Дайте себе шанс, главное это желание!


    О программе "12 Шагов"
    Комплексная программа реабилитации наркоманов и алкоголиков
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    На днях в реабилитационном центре «Троицкий» в Киеве прошла уникальная арт-терапевтическая сессия на тему «Контакт с реальностью». Это мероприятие, направленное на осознание последствий употребления психоактивных веществ и зависимости от азартных игр, стало важным шагом на пути к личностному выздоровлению и преодолению сопротивления процессу восстановления. Подробнее
    Недавно в реабилитационном центре «Троицкий» в Киеве состоялось очередное значимое мероприятие по арт-терапии, где участники работали над глубокой темой: «Дефекты и достоинства». Это событие было направлено на идентификацию личных сильных и слабых сторон клиентов, что является важным шагом на пути к полноценному выздоровлению и личностному развитию. Подробнее
    В реабилитационном центре «Троицкий» в Киеве прошло уникальное мероприятие арт-терапии на тему «Гнев, страх, грусть». Это была глубокая работа над собой, направленная на выявление и управление негативными эмоциями, которые часто сопровождают процесс восстановления. Подробнее
    В реабилитационном центре "Троицкий" в Киеве прошло уникальное мероприятие – арт-терапия под названием "Олимпиада Чистоты". Это не просто очередное занятие для клиентов центра, а мощный инструмент, направленный на формирование мотивации к выздоровлению, поиск скрытых ресурсов и восстановление силы духа. Подробнее
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    Наши партнеры

    Реабилитационный центр для наркоманов и алкоголиков "Троицкий" в Киеве работает по миннесотской программе реабилитации "12 Шагов" Мы открыты к сотрудничеству и всегда стараемся налаживать контакты с подобными реабилитационными центрами в Украине и за ее пределами.

    Мы всегда готовы поделится опытом нашей работы с аналогичными клиниками для зависимых и с удовольствием примем чужой опыт для нашей работы.

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